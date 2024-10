11.10.2024 11:06 Wohnungsbrand in Wuppertal: Feuerwehr rettet Person aus Obergeschoss!

Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal ist am Donnerstag ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Eine Person musste per Drehleiter gerettet werden.

Von Patrick Richter

Wuppertal - Bei einem Wohnungsbrand in Wuppertal musste die Feuerwehr am Donnerstagabend eine Person mit einer Drehleiter retten. Das Feuer hatte sich rasend schnell auf andere Gebäudeteile ausgebreitet. Von oben konnte die Feuerwehr den Brand in der Wuppertaler Schreinerstraße bekämpfen, nachdem alle Personen aus dem Haus und in Sicherheit waren. © Christoph Petersen Wie die Brandbekämpfer mitteilten, hatte der Einsatz am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Schreinerstraße in der Wuppertaler Nordstadt begonnen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen das dritte Obergeschoss und der Treppenraum bereits im Vollbrand. Aufgrund dessen musste die Feuerwehr eine Person via Drehleiter aus dem Mehrfamilienhaus retten. Alle weiteren Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Durch die anschließenden Löscharbeiten verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann leicht. Das Feuer konnte dann dank des schnellen Eingreifens der Retter zügig unter Kontrolle gebracht werden. Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Feuer vorerst nicht mehr bewohnbar. Acht Bewohner wurden von der Stadt Wuppertal auf Ersatzunterkünfte verteilt. Die exakte Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

