14.04.2025 11:28 Feuerwehr rettet Anwohner per Drehleiter: Brand in Wohnhaus fordert sieben Verletzte

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal sind am Sonntagabend sieben Personen verletzt worden. Wie konnte es dazu kommen?

Von Maurice Hossinger

Wuppertal - In einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal hat am Sonntagabend ein Feuer für dramatische Minuten gesorgt. Sieben Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Die Anwohner mussten über eine Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. © Christoph Petersen Laut Polizei soll das Feuer aus bislang noch nicht geklärter Ursache im Keller ausgebrochen sein. Aufgrund des verrauchten Treppenhauses konnten sich die Anwohnenden nicht selbstständig ins Freie retten. Sie mussten allesamt per Drehleiter der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt werden. Kurz darauf konnten die Rettungskräfte auch den Brand löschen, hieß es. Insgesamt sieben Anwohner mussten im Anschluss mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Momentan ist das Haus nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Weitere Ermittlungen sollen nun final klären, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Titelfoto: Christoph Petersen