18.12.2024 10:50 3.593 Wohnhaus brennt lichterloh, Bewohnerin stirbt in den Flammen

Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes so kurz vor Weihnachten: Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Zeitz ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen.

Von Juliane Bonkowski

Zeitz - Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes so kurz vor Weihnachten: In einem Wohnhaus im Burgenlandkreis ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Eine 86-jährige Frau ist in den Flammen ums Leben gekommen. Flammen schlagen aus dem Fenster im Erdgeschoss, die Feuerwehr konnte der Frau im Inneren des Hauses nicht mehr helfen. © Bildmontage: Facebook/Feuerwehr Zeitz Das schlimme Unglück ereignete sich gegen 19 Uhr in der Zeitzer Straße im Ortsteil Theißen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge sei die Feuerwehr zu dem Brand im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gerufen worden, barg bei den Löscharbeiten den leblosen Körper der weiblichen Person. "Die Identität der verstorbenen Frau konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen zweifelsfrei geklärt werden", teilte die Behörde am Mittwoch ergänzend mit. Demnach handelt es sich um die 86-jährige Bewohnerin des Hauses. Feuerwehreinsätze Flammeninferno zerstört Sägewerk: Mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz Auch zur Brandursache gibt es neue Erkenntnisse: "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit [ist] eine technische Ursache für den Brandausbruch verantwortlich", hieß es weiter. Insgesamt kamen mehr als zwei Dutzend Kameraden der Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen zum Einsatz, außerdem Rettungsdienst und Ordnungsamt der Stadt Zeitz. Die Löschmaßnahmen dauerten bis zum späten Abend - währenddessen musste die Ortsdurchfahrt durch Theißen gesperrt werden. Erstmeldung vom 17. Dezember 13.57 Uhr, aktualisiert am 18. Dezember 10.50 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Feuerwehr Zeitz