21.03.2023 16:10 Zeuge bemerkt brennende Fahrzeuge und alarmiert Eigentümer - hoher Sachschaden

Feuer in Troisdorf! In der Nacht zu Dienstag gerieten ein Wohnmobil und ein Auto in Vollbrand und sorgten für einen erheblichen Sachschaden.

Von Maurice Hossinger

Troisdorf - Auf der Porzer Straße hat es in der Nacht zum heutigen Dienstag einen starken Brand gegeben. Dabei kam es zu einem ordentlichen Sachschaden - verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand fix löschen und verhinderte damit Schlimmeres. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Ersten Angaben der Polizei zufolge bemerkte ein 55-jähriger Zeuge gegen 0.30 Uhr einen SUV der Marke Mercedes sowie ein Fiat-Wohnmobil, die beide in der Einfahrt eines Wohnhauses standen und lichterloh brannten. Kurzerhand machte sich der Mann auf die Suche nach den Besitzern und informierte sie über das Feuer. Durch die extreme Hitzeentwicklung wurden auch das anliegende Gartenhaus sowie Mülltonnen und eine Jalousie des Hauses beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand nur wenige Minuten später unter Kontrolle bringen und endgültig löschen. Beamte der Polizei schätzten den entstandenen Sachschaden auf circa 70.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlung noch unklar. Hinweise auf eine mögliche Straftat lägen demnach nicht vor.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa