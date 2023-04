19.04.2023 11:12 Haus fängt in Morgenstunden an zu brennen: Feuerwehr löscht Flammen

In Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz ist am Dienstagmorgen ein Gebäude in Flammen aufgegangen.

Von Christian Rüdiger

Zeulenroda-Triebes - In Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz ist am Dienstagmorgen ein Gebäude in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen unter Kontrolle. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Zeulenroda-Triebes Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, brannte ein Haus in der Straße der DSF. Das Feuer war gegen 6 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr eilte anschließend zum Brandort und konnte die Flammen löschen. Weiterhin war neben der Polizei auch der Rettungsdienst vor Ort. Verletzt wurde den bisherigen Angaben nach niemand. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine Auskunft geben. Zeugen, die Hinweise zum Brand des Gebäudes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Greiz (03661/6210) zu melden.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Zeulenroda-Triebes