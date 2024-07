13.07.2024 11:23 Zimmer fängt Feuer: Rettungskräfte müssen Person aus Brand-Wohnung retten

In Düren musste die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Einsatz ausrücken, bei dem eine Person offenbar in Gefahr geraten war.

Von Maurice Hossinger

Düren - Die Feuerwehr hat am heutigen Samstagmorgen einen brisanten Einsatz hinter sich gebracht, bei dem eine Person in Gefahr geraten war. Die Feuerwehr war mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. © Feuerwehr Düren Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte vor den Toren Kölns zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Birkesdorf gerufen. Zeugenaussagen zufolge soll sich in der betroffenen Wohnung noch eine Person befunden haben. Und tatsächlich: Während des Einsatzes konnte die Person angetroffen und innerhalb weniger Augenblicke ins Freie gerettet werden. Sie blieb dabei unverletzt. Feuerwehreinsätze Ehemaliges Zwangsarbeiter-Lager abgefackelt - Feuerwehr stundenlang im Einsatz Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden keine weiteren Personen verletzt. Zu den Hintergründen lässt sich sagen, dass offenbar ein Einrichtungsgegenstand in Brand geraten war. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Titelfoto: Feuerwehr Düren