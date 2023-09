01.09.2023 13:08 1.307 Zugverkehr unterbrochen: Brand legt Schmalspurbahn lahm

An der Gubenstraße in Zittau kam es am Freitagvormittag zu einem Bahndammbrand. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Von Benjamin Richter

Zittau - An der Gubenstraße in Zittau kam es am Freitagvormittag zu einem Bahndammbrand. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. © Blaulichtreport Zittau Nach ersten Informationen von TAG24 ereignete sich der Brand am Bahndamm der Zittauer Schmalspurbahn. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, war der Brand bereits auf eine Fläche von etwa 250 Quadratmetern angewachsen. Die Kameraden rückten mit zwei C-Rohren an, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Feuerwehreinsätze 40-Meter-Silo seit Tagen in Flammen! Feuerwehr kämpft weiter Die Feuerwehren aus Zittau, Eichgraben und Hartau waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Bahnstrecke musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Während das Feuer gelöscht wurde, konnte die Schmalspurbahn nicht fahren. © Blaulichtreport Zittau Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Titelfoto: Blaulichtreport Zittau