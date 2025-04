12.04.2025 13:09 Zwei Häuser nach Feuer in Weilburg einsturzgefährdet

In der Nacht zu Samstag kam es in Weilburg-Waldhausen zu einem verheerenden Brand: Zwei Häuser sind einsturzgefährdet, die Polizei in Westhessen sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Weilburg - Bei einem Brand wurden zwei Häuser derart stark beschädigt, dass eine Begehung der Ruinen zunächst nicht möglich war. Verletzt wurde durch das Feuer in Weilburg niemand, die Polizei sucht Zeugen. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand in Weilburg-Waldhausen zu bekämpfen. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Das Feuer brach in der Nacht zu Samstag in der Lindenstraße im Ortsteil Waldhausen aus, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte. Demnach standen die Gebäude mit den Hausnummern 24a und 24b beide in Vollbrand. "Alle Bewohner aus Haus Nummer 24a konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde", berichtete ein Sprecher. Es sei unklar, ob sich in dem Haus 24b Personen befunden haben, hieß es weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und bekämpften die Flammen. Die Löscharbeiten wurden erst am Samstagmorgen gegen 7 Uhr beendet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb der Brandort weiträumig abgesperrt wurde. Zudem fiel aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten in mehreren Häusern die Stromversorgung vorübergehend aus. Brandstiftung in Weilburg-Waldhausen? Polizei sucht Zeugen Da die Gebäude 24a und 24b einsturzgefährdet seien, "war eine Begehung bisher nicht möglich", fügte der Polizeisprecher hinzu. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Offenbar schließt die Polizei Brandstiftung dabei nicht aus. Die Beamten fragen, ob Zeugen in der Lindenstraße in Weilburg-Waldhausen "verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen haben". Hinweise nimmt die Polizei in Limburg an der Lahn unter der Telefonnummer 0643191400 entgegen.

Titelfoto: dpa/Boris Rössler