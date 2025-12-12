Zwei Mülltonnen in Brand: Wurde in Döbeln Pyrotechnik gezündet?
Döbeln - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Döbeln (Mittelsachsen) zu einem Mülltonnenbrand gerufen.
Wie die Polizei mitteilte, mussten die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr in die Staupitzstraße ausrücken.
Ersten Erkenntnissen zufolge, hantierten dort bisher noch unbekannte Täter mit Pyrotechnik und setzten dabei zwei Mülltonnen, die an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses standen, in Brand.
Die beiden Tonnen sowie die Hauswand wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.
Während des Einsatzes hielten sich die Bewohner der betroffenen Wohnungen vor dem Gebäude auf. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Das Feuer war schnell gelöscht. Doch der Rauch gelang durch zwei Kellerfenster auch in das Hausinnere. Die Feuerwehrleute kontrollierte die betroffenen Wohnungen und belüftete sie.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski