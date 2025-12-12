Zwei Mülltonnen in Brand: Wurde in Döbeln Pyrotechnik gezündet?

Döbeln - Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Döbeln ( Mittelsachsen ) zu einem Mülltonnenbrand gerufen.

Die beiden Mülltonnen brannten komplett nieder. © EHL Media/Justin Kurowski

Wie die Polizei mitteilte, mussten die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr in die Staupitzstraße ausrücken.

Ersten Erkenntnissen zufolge, hantierten dort bisher noch unbekannte Täter mit Pyrotechnik und setzten dabei zwei Mülltonnen, die an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses standen, in Brand.

Die beiden Tonnen sowie die Hauswand wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Während des Einsatzes hielten sich die Bewohner der betroffenen Wohnungen vor dem Gebäude auf. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.