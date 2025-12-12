Feuerwehreinsatz im Harz: Drei Menschen müssen nach Küchenbrand in Klinik

Thale - In Westerhausen, einem Ortsteil von Thale ( Harz ), ist am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Drei Menschen wurden verletzt.

Drei Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Gegen 20.15 Uhr wurde das Polizeirevier Harz über ein Feuer in einem Haus in der Straße "Am Hünenberg" informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Küche. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

62 Kameraden der Feuerwehr machten sich nach dem Eintreffen sofort an die Löscharbeiten.

Die drei Bewohner des Hauses wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Quedlinburg gebracht.