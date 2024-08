Abschiebeflug nach Afghanistan: Auch Straftäter aus Baden-Württemberg an Bord

In dem Abschiebeflug nach Afghanistan sitzen laut Migrationsministerium in Stuttgart fünf Männer, die sich zuletzt in Baden-Württemberg aufgehalten haben.

Stuttgart/Leipzig - In dem Abschiebeflug nach Afghanistan sitzen nach Angaben des Migrationsministeriums in Stuttgart fünf Männer, die sich zuletzt in Baden-Württemberg aufgehalten haben.

Das Bundesinnenministerium hatte den Abschiebeflug nach Afghanistan in die Wege geleitet. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Es handele sich bei allen um "schwere Straftäter", die das Land nun abgeschoben habe. Einer von ihnen hatte Ende Oktober 2019 mit drei weiteren Tätern in einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) eine damals 14-Jährige über mehrere Stunden vergewaltigt, wie es aus dem Ministerium hieß. Das Mädchen sei zuvor unter Alkohol- und Drogeneinfluss gesetzt worden. Der heute 31 Jahre alte Mann hatte seine Haftstrafe schon abgesessen und wurde von der Polizei zur Abschiebung festgenommen. Flüchtlinge Keine gültigen Papiere: Für 35 Flüchtlinge endet die Reise an der Grenze Die vier anderen Afghanen saßen wegen diverser Straftaten in Haft und seien von dort aus an den Flughafen Leipzig/Halle gebracht worden, sagte ein Ministeriumssprecher. Ein 25-Jähriger war zuvor im Landkreis Ravensburg gemeldet gewesen, ein 34-Jähriger in Biberach, ein 35-Jähriger in Ludwigsburg und ein 45-Jähriger im Stadtkreis Stuttgart.