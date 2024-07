Aufregung um Abschiebung: Sachse soll nach Serbien, obwohl der nie dort lebte

Chemnitz - In Chemnitz und Leipzig formiert sich breiter Protest gegen die Abschiebung von Robert Azirovic (30) nach Serbien. Zwei Landtagsabgeordnete unterstützen die Bemühungen.

Nun ist davon auszugehen, dass der Mann, der seit fast drei Jahrzehnten in Chemnitz lebt, schon in wenigen Tagen abgeschoben wird.

Azirovic wurde einer Richterin in Dresden vorgeführt. Diese gab dem Antrag der Landesdirektion Sachsen recht und ordnete die direkte Überstellung ins Abschiebegefängnis an.

Der Parlamentarier erzählt: Robert Azirovic hatte am 12. Juli einen regulären Termin in der Ausländerbehörde Chemnitz. Er hatte nach 30 Jahren eine Geburtsurkunde und damit eine Identität bekommen.

Frank Richter (64, SPD) empört: "Robert Azirovic soll in ein Land abgeschoben werden, in dem er noch niemals war."

Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen, Petra Cagalj Sejdi (46), versteht nicht, warum so rigoros vorgegangen wird. © PR/Elenor Breusing

Frank Richter: "Einerseits: nach formal-juristischen Kriterien scheint alles rechtens zu sein. Robert Azirovic war ausreisepflichtig. Er hatte sich im Zusammenhang eines Drogendelikts strafbar gemacht. Andererseits: Robert Azirovic hat zuvor 27 Jahre straffrei in Deutschland gelebt."

Nach Richters Kenntnis hatte sich Azirovic intensiv um Arbeit bemüht, bekam aber von der Ausländerbehörde Chemnitz keine Beschäftigungserlaubnis. Azirovics Mutter ist Serbin. Sein Geburtsort heißt Hertogenbosch (Niederlande).

Petra Cagalj Sejdi (46, Grüne) erklärt als migrationspolitische Sprecherin ihrer Partei: "Es ist für mich völlig unverständlich, dass Robert in ein Land abgeschoben wird, in dem er nie war und zu dem er keinen Bezug hat. Stattdessen hätte man ihm endlich eine Beschäftigungserlaubnis geben müssen, damit er endlich arbeiten und seinen Lebensunterhalt selbst verdienen kann, so wie alle anderen Menschen auch."

Der Verband der Roma und Sinti in Sachsen "Romano Sumnal" hat am Freitag auf der Plattform openpetition.eu eine Petition gestartet. Er sieht Zeichen für strukturellen Antiziganismus.