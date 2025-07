Nächster Abschiebeflug aus Leipzig: 43 Menschen in den Irak geschickt

Leipzig - Vom Flughafen Leipzig/Halle ist am Dienstagvormittag um kurz vor 11 Uhr ein Abschiebeflug gestartet. Dieses Mal flog die Maschine in den Irak.

Das Flugzeug erreichte am Montagabend den Flughafen Leipzig/Halle und kam aus dem türkischen Antalya. © News5/Christian Grube

Am Airport stand am Morgen eine gecharterte Maschine der Airline "Freebird" mit dem Ziel Bagdad bereit. Das Flugzeug kam am Montagabend bereits aus Antalya in die Messestadt.

Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden die betroffenen Personen zum Flughafen gebracht. Die Beamten waren außerdem am und im Flieger.

Wie das Thüringer Migrationsministerium gegenüber der dpa mitteilte, wurden 43 vollziehbar ausreisepflichtige Personen in den Irak gebracht.

Thüringen hatte dem Ministerium zufolge die Federführung bei der Aktion, weitere sieben Bundesländer seien beteiligt gewesen. 14 der Abgeschobenen hatten zuvor dort gelebt.