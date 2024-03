Acht Menschen in VW Passat gepfercht: Schleuser unter Drogen gefasst

In Berchtesgaden gab der Fahrer schließlich auf und hielt an. © Bundespolizei

Eine Streife entdeckte am Samstagnachmittag einen VW Passat tschechischer Zulassung an der B305 auf Höhe der Kläranlage in Berchtesgaden mit frischen Unfallschäden.

So fehlte unter anderem der Außenspiegel. Trotz verdunkelter Scheiben war schnell klar, dass im Auto mehrere Personen saßen.

Als die Polizisten zur Kontrolle näher kamen, gab der Fahrer jedoch Gas. Erst in Berchtesgaden wurde die Flucht aufgegeben.

Der 31-jährige Fahrer zeigte einen gültigen ukrainischen Reisepass. In seinem Auto mit fünf Plätzen befanden sich weitere acht Menschen: Drei Erwachsene und zwei Kinder saßen zusammengepfercht auf der Rücksitzbank, zwei weitere Mitfahrer kauerten im Kofferraum. Die vier libanesischen und drei syrischen Staatsangehörigen sowie ein russischer Staatsangehöriger im Alter zwischen fünf und 49 Jahren reisten ohne gültige Dokumente, gab die Bundespolizei bekannt.

Beim Fahrer fielen den Beamten geweitete Pupillen auf. Er gab an Cannabis konsumiert zu haben. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogentest schlug außerdem auf Methamphetamin an.