Klopfgeräusche aus Lkw: Jugendlicher und zwei Männer zwischen Ladung eingepfercht

Freilassing - Die Bundespolizei hat am Mittwoch drei unerlaubt eingereiste Personen festgenommen, die auf der Ladefläche eines Lkws nach Deutschland gebracht wurden.

Ein Jugendlicher und zwei Männer wurden auf der Ladung des Lkws entdeckt. © Bildmontag: Bundespolizei, Marijan Murat/dpa

Einem aufmerksamen Bürger waren Klopfgeräusche aus dem Lkw aufgefallen, berichtete die Polizei.

Er meldete auch verdächtige Bewegungen an der Plane des Lkws an der Autobahnraststätte Hochfelln an der A8.

Bundespolizisten entdeckten dann drei Männer zwischen der Ladung: Es handelte sich um einen Afghanen (16) und zwei Sri Lanker (39 und 43).

Nach ihrer Aussage war die Zollplombe am Lkw in Serbien durch einen Schleuser geöffnet und ausgetauscht worden, um ihnen den Zustieg zu ermöglichen. Derweil habe der Fahrer (33) in seiner Kabine geschlafen.

Da diesem keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, durfte er die Dienststelle auf freien Fuß verlassen und weiterreisen.