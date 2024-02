AfD-Landrat Sesselmann zieht nach: Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt

Sonneberg - In Thüringen führen immer mehr Landkreise die Bezahlkarte für Flüchtlinge ein. Nun zieht auch der Landkreis Sonneberg um AfD -Landrat Robert Sesselmann (51) nach.

AfD-Landrat Robert Sesselmann (51) will in seinem Landkreis auch die Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen. © Daniel Vogl/dpa

Das System von Bargeld auf Bezahlkarte soll so schnell wie möglich umgestellt werden, heißt es in einem Papier, das der Kreistag am Mittwochabend beschlossen hat. Bis spätestens Ende Mai soll die Karte dann eingeführt sein. Von der Umstellung weg vom Bargeld seien 243 Menschen betroffen.

Kritik an der späten Einführung kommt von der CDU-Fraktion. Andere Kreise wie beispielsweise Schmalkalden-Meiningen seien in diesem Prozess schneller. Dort geht es mit der Karte bereits Anfang März los.

Landrat Robert Sesselmann verteidigte dagegen das Vorgehen. Er habe das Thema schon im vergangenen Oktober angestoßen, aber auf bundeseinheitliche Regeln gewartet. Laut Sesselmann habe die Verwaltung das Thema gründlich geprüft, da auch Kosten anfallen.

Den Angaben nach rechnet der Landkreis mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro. Geplant ist zunächst, mit einem Dienstleister einen Ein-Jahres-Vertrag abzuschließen, um sich gegebenenfalls danach noch einer gemeinschaftlichen, landesweiten Lösung anschließen zu können.