Flüchtlingsdruck wächst: Berlin braucht 2026 mehr Unterkünfte

Berlin - Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD) rechnet 2026 mit einem steigenden Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge in der Stadt.

Berlins Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD) verwies darauf, dass mehr als 95 Prozent der Flüchtlingsunterkünfte belegt seien. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Zahl der geflüchteten Menschen sei zwar 2025 wie schon im Jahr davor zurückgegangen. "Unsere Prognosen gehen aber von einem wachsenden Platzbedarf aus", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Zu Begründung verwies sie darauf, dass von 39.874 Plätzen in Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) 38.087 belegt seien - mehr als 95 Prozent (Stand 18. Dezember). Ein Problem sei, dass viele Geflüchtete, über deren Anträge entschieden wurde, weiter dort lebten, obwohl sie in reguläre Wohnungen umziehen könnten. Sie fänden keine bezahlbare neue Bleibe.

Das betrifft auch viele Geflüchtete aus der Ukraine. "Wir verzeichnen seit einigen Monaten einen Anstieg bei den ukrainischen jungen Männern", nannte Kiziltepe einen weiteren Grund für einen aus ihrer Sicht steigenden Bedarf an Unterbringungskapazitäten.

Diese dürften seit geraumer Zeit ihr Land, das sich seit fast vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, legal verlassen. "Und das hat sich natürlich in unseren Zahlen widergespiegelt. Wir hatten zum Beispiel im Frühjahr 300 bis 400 Zugänge aus der Ukraine pro Monat, aktuell sind es 1300 Zugänge."