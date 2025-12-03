Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge nimmt in Stendal kompletten Betrieb auf

Stendal - Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stendal hat ihren vollständigen Betrieb aufgenommen.

Die Flüchtlingseinrichtung in Stendal war zuvor monatelang nur zur Hälfte in Benutzung. © Heiko Rebsch/dpa

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte, ging die Einrichtung bereits in der vorletzten Woche in den regulären Betrieb über.

Derzeit seien rund 500 Menschen am Standort Stendal untergebracht, davon rund 150 aus der Ukraine, die aber in der Regel nur wenige Tage dort blieben.

Das Land will die Unterbringung von Asylbewerbern neben der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Halberstadt auf Stendal fokussieren.

Zum Jahresende soll laut Innenministerium eine Außenstelle in Magdeburg geschlossen werden.

In den vergangenen Monaten waren die Neuankünfte von Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen.