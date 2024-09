Bundespolizei stoppt Schleusung unter katastrophalen Bedingungen

Im Kofferraum entdeckten die Beamten drei weitere Migranten. © Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Laut den Angaben der Behörden hielten die Beamten das Auto mit polnischen Kennzeichen an der B2 in der Nähe von Mittenwald in Bayern an.

"Beim Öffnen von Türen und Kofferraum wurden die katastrophalen Zustände im Fahrzeuginnern deutlich", hieß es.

Demnach befanden sich neben dem Fahrer vier weitere Personen auf der Rückbank. Eine der hinteren Seitentüren war innen von oben bis unten mit Erbrochenem beschmiert. Und im Kofferraum befanden sich drei weitere Migranten.

Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Bei ihm handelte es sich um einen staatenlosen 38-Jährigen, der einen lettischen Fremdenpass hatte.

Die sieben Männer an Bord seines Autos führten keine Papiere mit sich. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei ihnen um Syrer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren.