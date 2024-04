Sein Bruder ist kritischer Journalist: Amt will Russen aus Dresden abschieben

Dresden - Narek Aramian (24) floh mit seiner Familie aus Russland , weil sein Bruder kritischer Journalist ist. In Polen erlebte der Moskauer wegen seines Passes Diskriminierung, stellte später in Dresden Asylantrag. Doch die Behörden winken ab, wollen den russischen Dissidenten abschieben.

Dem Mann aus Russland droht die Abschiebung nach Polen. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Darum floh er weiter nach Sachsen, stellte im Juli vergangenen Jahres ein Asylgesuch. Doch während seine Familie (mit Schwester und Mutter) in Dresden erstmal bleiben kann, Bruder Armen in Berlin als politischer Flüchtling anerkannt wurde, lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nareks Antrag ab, will ihn nach Polen abschieben. Die seien für ihn nach Dublin-III-Verordnung zuständig, so die Behörde.

"Der schreckliche Umgang mit Geflüchteten in Polen ist hinreichend belegt. Russische Dissidenten haben es seit dem Beginn des Krieges extrem schwer", kritisiert Dave Schmidtke (34) vom Sächsischen Flüchtlingsrat.

Jederzeit könnte bei Narek in Prohlis jetzt die Polizei klingeln, ihn von seiner Familie trennen und abschieben: "Ich habe Angst. Auch, dass Polen mich nach Russland abschiebt, wo ich eingesperrt oder in den Krieg gegen friedliche Ukrainer geschickt werde."

Erstmeldung von 9.09 Uhr, aktualisiert um 17.21 Uhr.