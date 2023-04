Flüchtlinge seilten sich mit Bettlaken ab! Wieso wurde der Ausbruch in Dresden so spät bemerkt?

Dresden - Filmreifer Ausbruch in Dresden: Schon wieder entkamen zwei Männer (30,31) aus der Abschiebehaft an der Hamburger Straße. Anders als drei Flüchtlinge (19, 24, 29) im Januar 2020, die beim Hofgang den inneren und äußeren Zaun überwanden, seilten sich die beiden Algerier in der Nacht zum Sonntag über vergeknotete Bettlaken in die Freiheit ab.