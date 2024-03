Gera: Weitere Flüchtlinge ziehen in ehemalige Frauenklinik ein

Gera - In die neue Flüchtlingsunterkunft in Gera sind weitere Bewohner eingezogen.

Die ehemalige Frauenklinik in Gera wird vom Land Thüringen als neue Flüchtlingsunterkunft genutzt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

35 Asylbewerber seien am Freitag von Suhl in das neue Domizil gebracht worden, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am Abend. Zwischenfälle mit den dort gegen die Flüchtlingsunterkunft protestierenden Menschen habe es nicht gegeben.

Vor dem Gebäude, einer ehemaligen Frauenklinik, gibt es ein Protestcamp. Es ist als Versammlung angemeldet und soll noch bis zum Sonntag dauern. Es seien aktuell etwa 30 Teilnehmer, erklärte der Sprecher des Lagezentrums.

Ein Kleinbus mit den ersten Flüchtlingen war am Donnerstagnachmittag an der ehemaligen Frauenklinik angekommen, wie ein dpa-Fotograf beobachtet hatte. Nach Angaben des Innenministeriums vom Donnerstag wurden zunächst neun Menschen in die Unterkunft gebracht.

Vor dem neuen Flüchtlings-Domizil gibt es immer wieder Proteste. Deren Organisator ist ein bekannter Akteur der rechten Szene in Gera. Schon Ende Januar hatte er eine unangemeldete Demonstration angeführt. Damals waren auch Bauzäune vor der Unterkunft aufgebaut worden. Die Polizei löste die Aktion damals auf.

In der früheren Klinik in Gera sollen nach Angaben des Innenministeriums perspektivisch rund 170 Menschen aufgenommen werden. So soll die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl entlastet werden.