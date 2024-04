Zitterpartie endet erfolgreich: Von Abschiebung bedrohter Heberth darf bleiben!

Dürfen vorerst bleiben: Heberth Alvarado Asuaje (30) mit seiner Frau Roselvy (31) und Tochter Megan (5). © Eric Münch

Donnerstag war Tag der Entscheidung. Nur noch bis dahin hatte die Duldung des Venezolaners gegolten, der mit seiner Familie längst integriert ist und als angestellter Schlachter ordentlich seine Brötchen verdient.

Donnerstag musste Heberth in der Ausländerbehörde in Görlitz vorsprechen. Um 16.37 Uhr betrat er in Begleitung seiner schwangeren Frau Roselvy (31) und Tochter Megan (5) mit weichen Knien Raum 15 der Behörde. Schon drei Minuten später die erlösende Botschaft: Das Amt hat die Duldung bis 31. Dezember verlängert! "Ab jetzt wird alles leichter", strahlte Heberth noch auf den Treppen der Ausländerbehörde.

Rückblende: In Venezuela geboren, fing Heberth mit 13 dort in der Fleischerei seines Opas an. Als Oppositioneller gegen die Sozialisten-Regierung verfolgt, bedroht und überfallen, flüchtete er im Oktober 2022 in die Lausitz. Keine fünf Monate später fand er Arbeit in der Familienfleischerei Kadach in Spremberg (Südbrandenburg).

Trotzdem flatterte im August 2023 ein Brief in die Wohnung in Weißwasser: Die junge Familie solle abgeschoben werden. In der Lausitz wollte sich damit allerdings niemand anfreunden. Parteien, Verbände, auch Heberths Chefin Beate Kadach (57) liefen dagegen Sturm.