"Kaputtes" System: Europa vermisst über 51.000 Kinder!

Berlin - Zehntausende unbegleitete geflüchtete Minderjährige werden in Europa vermisst. Ein Journalistennetzwerk deckte nun auf, wie die Behörden seit Jahren über den Verbleib der Kinder im Dunkeln tappen.

Nachdem sie aus den Einrichtungen verschwinden, verliert sich die Spur geflüchteter Minderjähriger meist recht schnell. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Europaweit fehlt von 51.433 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten jede Spur - und das, obwohl sie zuvor in staatlicher Obhut waren. Das zeigt eine Datenrecherche des internationalen Journalistennetzwerks "Lost in Europe", zu der auch "rbb24 Recherche", der belgische "De Standaard", die niederländische Tageszeitung "NRC" und die italienische Nachrichtenagentur ANSA gehören.

Demnach kamen die Kinder zwischen 2021 und 2023 nach Europa und verschwanden dann vom Radar. Bis heute haben die Behörden keine Ahnung, wo sie sind.

Angaben des BKA zufolge werden in Deutschland aktuell 2005 minderjährige Geflüchtete gesucht. Die Zahl hat sich den Recherchen des Netzwerks zufolge seit 2021 mehr als verdoppelt. Damals lag die Zahl vermisster Kinder in Europa bei rund 18.300, in Deutschland bei 792.

Nach ihrer Registrierung bei einer Erstaufnahmestelle werden unbegleitete Minderjährige bundesweit von Jugendämtern in Unterkünfte vermittelt. Dort gibt es zwar Betreuer, die sich kümmern sollen, doch es passiert nicht selten, dass die Jugendlichen abhauen und nicht wiederkommen.