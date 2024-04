Mann soll abgeschoben werden und flüchtet aus Polizeirevier

In Arnstadt ging eine geplante Abschiebung schief. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war der 21-Jährige am Mittwoch in sogenannte Sicherungshaft genommen worden, um seine Abschiebung durchzusetzen. Er sei dazu in Handfesseln in die örtliche Dienststelle gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Unter bislang ungeklärten Umständen sei der junge Mann aus dem Gebäude entwischt, nachdem er sich vorher eigentlich kooperativ verhalten habe.

Trotz eines größeren Polizeieinsatzes mit Spürhund und Hubschrauber sei es bislang nicht gelungen, den Flüchtigen zu finden und wieder festzunehmen.

Sicherungshaft gegen zur Abschiebung vorgesehene Flüchtlinge kann laut dem Sprecher von Gerichten angeordnet werden. So soll sichergestellt werden, dass sie sich der Abschiebung nicht entziehen.