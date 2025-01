Nach Flucht aus Bezirksklinik: Alle ausgebrochenen Insassen wieder in deutscher Haft

Im August zwangen die vier Täter einen Klinikmitarbeiter, die Pforten zu öffnen, und verschwanden aus der Einrichtung. © Hartl/vifogra/dpa

Das wurde in einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Regensburg und des Polizeipräsidiums Niederbayern am Dienstag bekannt gegeben.

Die vier Straftäter hatten am 17. August einen Klinikmitarbeiter dazu gezwungen, die Pforten zu öffnen. Seitdem jagten die Behörden international nach den Gesuchten.

"Am vergangenen Freitag wurde der letzte noch flüchtige Beschuldigte aus der Türkei auf dem Luftweg in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben. Sämtliche Beschuldigte befinden sich nunmehr in deutscher Haft", heißt es in der Mitteilung.

Dank intensiver Ermittlungen, Öffentlichkeitsfahndung sowie nationaler und europäischer Haftbefehle konnten sie alle bereits im September in Österreich und der Türkei geschnappt werden.

"Ich danke und gratuliere den zahlreichen involvierten Polizei- und Justizbehörden im In- und Ausland zu diesem überragenden Ermittlungserfolg", zeigt sich Theo Ziegler, leitender Oberstaatsanwalt, zufrieden.