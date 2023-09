Polizei stoppt Lieferwagen für Kontrolle und befreit 10 Kinder

In Tschechien hat die Polizei diesen Lieferwagen gestoppt, mit dem Flüchtlinge ins Land geschmuggelt worden sind. © Screenshot/Twitter/@PolicieCZ

Kurz vor 21 Uhr kontrollierten die Beamten am Donnerstag stichprobenartig den Verkehr und zogen dabei nahe Hodonin, knapp 240 Kilometer südöstlich von Prag, einen weißen Lieferwagen heraus - und bewiesen den richtigen Riecher.

Im Fahrzeug waren insgesamt 33 Flüchtlinge zusammengepfercht transportiert worden. Unter ihnen befanden sich auch 10 Kinder.

Die Migranten aus Syrien waren von einem mutmaßlichen Schleuser ins Land geschmuggelt worden. Der Mann wurde festgenommen und müsse sich nun wegen der Straftat der Beihilfe zum unbefugten Übertreten der Staatsgrenze verantworten.

Die 33 Syrier sollen derweil im Rahmen eines Rücknahmeabkommens an den Nachbarstaat Slowakei übergeben werden.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst vor zwei Wochen in der Gegend abgespielt: Polizisten stoppten nach einer Verfolgungsjagd einen Lieferwagen in Hodonin und befreiten 27 Migranten aus Syrien. Beim Fahrer und mutmaßlichen Schleuser klickten die Handschellen.

Es ist bereits der zweite derartige Fall in der Gegend in kurzer Zeit. Vor knapp zwei Wochen hatte die tschechische Polizei nach einer Verfolgungsjagd einen Lieferwagen in Hodonin gestoppt, in dem sich 27 Migranten aus Syrien befanden.