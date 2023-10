Sachsens neue Sorgenkinder: Unbegleitete Jugendliche

Am Dienstagmorgen entdeckten Polizeibeamte in Großhennersdorf (Kreis Görlitz) im Laderaum eines Transporters 21 illegal eingereiste Geflüchtete, darunter Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren. © xcitepress/Thomas Baier

Sie müssen nicht nur untergebracht, versorgt und betreut, sondern auch in Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Gesellschaft integriert werden.

Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums wurden von Januar bis Ende September insgesamt 1959 umAs durch die Jugendämter in Obhut genommen.

958 von ihnen fielen allerdings durchs Raster. Sie waren bereits volljährig, wie im Nachhinein festgestellt wurde.



Laut der Landesdirektion Sachsen sind aktuell insgesamt 1174 Asylsuchende in den fünf Einrichtungen in Dresden untergebracht. In Leipzig sind es 3306 (6 Unterbringungsobjekte), in Chemnitz 1821 (7).