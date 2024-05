Schleuser rast mit vollbesetztem Kleinwagen über Grenze

Vier Migranten saßen in dem Kleinwagen. Offenbar wurden sie über Italien und Österreich nach Deutschland geschleust. © Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Der Wagen mit deutschem Kennzeichen fiel bereits den Polizisten in Österreich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Demnach war der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die österreichischen Beamten verständigten die Kollegen in Deutschland und verfolgten das Auto auf der B307 und der B13.

Am Bahnhof in Lenggries hielt der Wagen schließlich an. Offenbar wollte der Fahrer die Migranten dort absetzen.

Die zwischenzeitlich hinzugezogenen Streifen der verständigten Polizeidienststellen aus Bad Tölz, Weilheim und Murnau konnten die vier Mitfahrer, die allesamt keine Papiere mitführten, in Gewahrsam nehmen.