SEK-Einsatz in Asylbewerberunterkunft: Mitarbeiter mit Messer bedroht

In einer Asylbewerberunterkunft in Trostberg in Bayern ist es wegen einer Bedrohungssituation zu einem SEK-Einsatz gekommen.

Von Benedikt Zinsmeister

Trostberg - In einer Asylbewerberunterkunft in Bayern ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) mussten anrücken. Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) wurden zu der Asylbewerberunterkunft in Trostberg beordert. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa Am Mittwoch gegen 9 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf über eine Streitigkeit in der Unterkunft für Asylsuchende in Trostberg ein, wie die Behörden mitteilten. Demnach bedrohte ein 19-jähriger Bewohner mit sierraleonischer Staatsangehörigkeit im Verlauf der Auseinandersetzung einen 26-jährigen Mitarbeiter der Unterkunft mit einem Messer. Bevor die Polizei eintraf, war die Situation bereits ohne Verletzte geklärt, allerdings war der 19-Jährige weiter mit dem Messer bewaffnet und weigerte sich gegenüber den Beamten dieses herauszugeben. Da die Beamten konkrete Anhaltspunkte hatten, dass von dem jungen Mann eine Fremd- beziehungsweise Eigengefährdung ausgehen könnte, wurden zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern sowie der Verhandlungsgruppe angefordert. Die Unterkunft wurde anschließend umstellt. Wenig später ließ sich der 19-Jährige widerstandslos festnehmen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

