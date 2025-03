13.03.2025 11:30 Streit in Flüchtlingsheim: Drei Männer prügeln sich wegen einer Frau

In Jena musste die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in der Flüchtlingsunterkunft am Jenzigweg ausrücken.

Von Christian Rüdiger

Jena - In Jena musste die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in der Flüchtlingsunterkunft am Jenzigweg ausrücken. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen alle drei Afghanen aufgenommen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Die Beamten hatten die Meldung erhalten, dass es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei gekommen sei. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass sich drei junge Afghanen im Alter von 21 bis 30 Jahren wegen einer Frau in der Wolle hatten. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung verletzten sich die Männer gegenseitig. Ihre Blessuren wurden von ebenfalls alarmierten Rettungsdienst behandelt. Der Hahnenkampf wird für die drei Asylbewerber wohl Konsequenzen mit sich bringen. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat