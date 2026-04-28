Vereinbarung mit den Taliban: 25 Männer nach Afghanistan abgeschoben
Von Lena Klimkeit
Leipzig - Deutschland hat 25 Männer per Charterflug nach Afghanistan abgeschoben.
Es handele sich um Männer, die in Deutschland straffällig geworden seien, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit.
Die Maschine startete nach Angaben eines Ministeriumssprechers in der Nacht in Leipzig und kam am Morgen in der afghanischen Hauptstadt Kabul an.
Die nun abgeschobenen Männer waren den Angaben nach in Deutschland wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden.
Grundlage ist eine direkte Vereinbarung mit den in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban, die der Bundesregierung regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan ohne Vermittlerstaaten ermöglicht.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa