Vereinbarung mit den Taliban: 25 Männer nach Afghanistan abgeschoben

Leipzig - Deutschland hat 25 Männer per Charterflug nach Afghanistan abgeschoben.

In der Nacht auf Dienstag wurden 25 Männer nach Afghanistan abgeschoben. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Es handele sich um Männer, die in Deutschland straffällig geworden seien, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit.

Die Maschine startete nach Angaben eines Ministeriumssprechers in der Nacht in Leipzig und kam am Morgen in der afghanischen Hauptstadt Kabul an.

Die nun abgeschobenen Männer waren den Angaben nach in Deutschland wegen Totschlags, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden.