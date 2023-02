Wohnraum für Flüchtlinge wird knapp: Hessens Kommunen schlagen Alarm

Hessen - Vor dem Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen am Donnerstag in Berlin fordern Hessens Städte und Gemeinden Hilfe von Bund und Land.

Ein Geflüchteter in einer provisorischen Unterkunft im südhessischen Bensheim. In Hessen werden die Unterkünfte für die Flüchtlinge knapp. © Arne Dedert/dpa

Die Situation sei sehr schwierig, erklärte David Rauber, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

"In sehr kurzer Zeit sind sehr viele Menschen gekommen und müssen mit einem Dach über dem Kopf versorgt werden und Geld für ihren Lebensunterhalt bekommen. Das ist ein großer Kraftakt für viele Kommunen - organisatorisch, personell und finanziell, aber auch mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung."

Aktuell stünden kaum noch zusätzliche Wohnungen zur Verfügung.

"Viele Menschen konnten in den ersten Monaten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in Privatwohnungen untergebracht werden, was bis heute eine große Hilfe für die Kommunen ist."

Aber das sei natürlich nicht beliebig wiederholbar. "Wohnraum war und ist knapp und teuer in Hessen, neue Wohnungen sind nicht von heute auf morgen gebaut. Preise für Container- oder Zeltlösungen sind gestiegen, um nur ein paar praktische Probleme anzusprechen."