Zustrom minderjähriger Flüchtlinge ebbt im Südwesten nicht ab

Immer wieder kommt es auch vor, dass junge Unbegleitete bei der Angabe ihres Alters schwindeln. Das zentrale Verfahren zur Altersfeststellung der jungen Leute ging Anfang März 2020 in Baden-Württemberg in den Regelbetrieb.

Doch werden Überprüfungen des Alters nicht nur in Heidelberg vorgenommen. In Freiburg können seit Anfang Oktober im Rahmen eines Testlaufes auch medizinische Altersfeststellungen von jungen Menschen beauftragt werden. "Zum 1. Januar soll ein weiterer Standort in Stuttgart entstehen", sagte eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage.

Aus der Antwort des Ministeriums geht auch hervor, dass manche UMA einfach verschwinden: Vom 1. Januar 2023 bis zum 30. September 2023 seien 544 "Abgängige" gemeldet worden. Zur Motivationslage liegen keine Informationen vor.

Durchschnittlich wurden in den vergangenen fünf Jahren im Jahresverlauf rund 2500 UMA in Deutschland als vermisst registriert, wie das Bundeskriminalamt meldet. Die häufigste Ursache für das Verschwinden ist danach das freiwillige Verlassen zugewiesener Unterkünfte, um beispielsweise Familienangehörige oder Bekannte im Ausland aufzusuchen.

Für die Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen in den Städten und Gemeinden kommt das Land auf. Dieses hat dafür in diesem Jahr 106 Millionen Euro eingeplant. Nächstes Jahr sind rund 135 Millionen Euro veranschlagt. Die jungen Menschen werden an dem Ort in Obhut genommen, an dem sie aufgegriffen werden.



Jetzt werden sie bundesweit verteilt, da die Jugendämter besonders in der Rheinschiene an ihre Belastungsgrenzen gestoßen sind und einen Brandbrief schrieben. Denn die meisten Flüchtlinge kommen über Frankreich und die Schweiz in den Südwesten.

"Die Verteilungen erfolgen immer wöchentlich. Baden-Württemberg erfüllt seine Bestandsquote seit September 2023, daher wird bundesweit verteilt", sagte eine Sprecherin des Ministeriums.