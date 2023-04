A380-Trainingsflüge in Leipzig/Halle kurzfristig abgesagt

Leipzig/Halle (Saale) - Die Lufthansa hat ihre für Dienstag geplanten Trainingsflüge mit dem Airbus A380 am Flughafen Leipzig/Halle kurzfristig abgesagt.

Schon in der vorigen Woche hatte ein A380 Leipzig/Halle angesteuert. Zwölfmal landete die Maschine nach Lufthansa-Angaben und startete gleich wieder durch.

Der Grund sei das ungünstige trübe Wetter, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Der Riesenflieger solle nun am 22. und 28. April weitere Start- und Landemanöver in Leipzig/Halle üben.

Nach diesen "Touch and Go"- Manövern wurde der Riesenflieger an seinen Einsatzort München gebracht.