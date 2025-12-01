Ab Juni neu: Von Leipzig direkt ins Urlaubsparadies an der Ägäis

Leipzig - Nachdem viele Fluggesellschaften dem Airport Leipzig /Halle den Rücken gekehrt haben und Verbindungen gestrichen worden sind, gibt es jetzt einen Lichtblick.

AJet hebt bald vom Leipziger Flughafen ab. © imago/Arnulf Hettrich

Ab dem 27. Juni 2026 nimmt AJet eine Verbindung von Leipzig-Halle ins türkische Bodrum auf.

Die Linie soll jeweils samstags bis zum Ende des Sommerflugplans bedient werden.

Flughafensprecher Uwe Schuhart bestätigte auf TAG24-Anfrage die Pläne von Ajet, die eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines ist. Flugtickets seien jetzt schon buchbar.

Bodrum, die Stadt an der Ägäis, gilt als das "St. Tropez der Türkei" und bietet eine malerische Kulisse mit weiß getünchten Häusern und leuchtend türkisfarbenem Wasser, womit ein glamouröses Flair und ein lebhaftes Nachtleben einhergehen.