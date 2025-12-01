Bahnstrecke zum Flughafen München wegen Bauarbeiten gesperrt

München - Wegen Gleisbauarbeiten wird es auf der via Neufahrn zum Flughafen München führenden Bahnstrecke erhebliche Behinderungen geben.

Wer in Richtung Flughafen fahren möchte – oder zurück – sollte bis Mitte Dezember im Blick haben, ob dies mit der gewohnten Bahn überhaupt möglich ist. © Lukas Barth/dpa

Von der Sperrung sind vom 1. bis zum 12. Dezember neben der S1 auch Regionalzüge betroffen. "Fahrgäste zwischen München und Flughafen benutzen bitte die Linie S8", teilte die Bahn mit.

Von diesem Montag an werde es eine Streckensperrung mit Ersatzverkehr zwischen Lohhof und dem Flughafen mit allen Unterwegshalten geben.

Zudem sollen Expressbusse zwischen Lohhof, Besucherpark und Flughafen Terminal ohne Halt an den anderen Stationen verkehren.

Vom 7. Dezember an wird die Strecke dann schon ab Feldmoching gesperrt. Auch hier gibt es sowohl einen Ersatzverkehr mit allen Unterwegshalten als auch Expressbusse, die nur in Feldmoching, am Besucherpark und am Terminal halten.

"Es verkehren tagsüber von circa 6 bis 22 Uhr zusätzliche Busse zwischen Feldmoching und Lohhof, sodass in diesem Abschnitt ein 10-Minuten-Takt besteht", erläuterte die Bahn.