Airline verrechnet sich: Findiger Fluggast bucht sofort 25 Tickets - Traumurlaub!

Für Herman Yip (32) geht es First Class in die Karibik - zum Spottpreis. (Symbolbild) © nisanga/123rf

Das hätte Herman Yip (32) aus Hongkong wohl nicht erwartet. Als der Schnäppchenjäger auf dem Buchungsportal der japanischen Airline ANA nach einem erschwinglichen Flug schaute, bemerkte er es sofort.

Bei ANA hatte man sich gehörig verrechnet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Auf der vietnamesischen Buchungsseite waren die Preise wegen eines falschen Wechselkurses zehnmal niedriger. Yip nutzte diese Lücke und begann sofort zu buchen. Für Flüge, die sonst für rund 230.000 Euro aufgerufen werden, zahlte der 32-Jährige nur umgerechnet 15.000 Euro. Er holte sich gleich 25 Tickets, für Familie, Freunde und sich.

So geht es jetzt unter anderem mit der First Class hin und zurück um die halbe Welt, für gerade einmal 810 Euro pro Nase - von Jakarta (Indonesien) nach Tokio, von dort nach New York und anschließend in die Karibik nach Aruba.

Was seine Reisebegleiter davon halten? "Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, sie zu fragen, ob sie kommen können oder nicht, da ich wirklich schnell buchen musste", sagt Yip.