An diesem Flughafen dürft Ihr Euch zum Abschied maximal drei Minuten umarmen!

Dunedin - Am Flughafen der neuseeländischen Stadt Dunedin darf man seine Liebsten vor Abflug maximal drei Minuten umarmen.

Am Flughafen in Dunedin wird man gebeten, sich zum Abschied maximal drei Minuten lang zu umarmen. © Dunedin Airport

Kein Witz: Der Dunedin Airport hat dafür sogar ein Schild im Ankunftsbereich aufgestellt, das diese Regelung für alle Reisenden ersichtlich macht.

Als "maximale Umarmungs-Zeit" werden dort drei Minuten angegeben. All jene, die sich länger verabschieden möchten, werden gebeten, dies im Parkhaus zu tun.

In einem Interview mit dem neuseeländischen Radiosender RNZ erklärte der Geschäftsführer des Flughafens, Daniel De Bono, seine durchaus interessanten Beweggründe für das Lebewohl-Limit.

Durch das Schild wolle man den Fluggästen nicht eintrichtern, dass sie zum Abschied keine Zärtlichkeiten austauschen dürfen, vielmehr gehe es darum, die Leute dazu zu bewegen, schneller in Richtung Check-in weiterzuziehen, so De Bono. Dadurch würde sich weniger Stau in dem Bereich bilden und sogar mehr Menschen hätten Zeit und Platz, sich vor Abflug zu umarmen.

Auf die Frage, warum sein Flughafen die Grenze bei drei Minuten gezogen hat, argumentierte der Geschäftsführer sogar wissenschaftlich: Laut einer Studie, die er gelesen habe, würden bereits 20 Sekunden im Arm des anderen ausreichen, um Oxytocin - das Hormon für Geborgenheit - auszuschütten.