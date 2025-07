In beliebtes Urlaubsland: Neue Verbindung ab Hamburger Flughafen

Hamburg - Die Hansestadt hebt ab - und zwar Richtung Südosteuropa! Um Punkt 10.30 Uhr startete am Dienstag am Hamburg Airport der Erstflug der Croatia Airlines nach Zagreb.

Alles in Kürze

Ab sofort gibt es vom Hamburger Flughafen aus ein neues Ziel. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die kroatische Hauptstadt ist damit erstmals direkt ab Norddeutschland erreichbar. Dreimal pro Woche haben Reisende ab sofort die Möglichkeit, in das beliebte Urlaubsziel zu reisen. Nach nur einer Stunde und 45 Minuten landete der Premierenflug schließlich pünktlich um 12.15 Uhr in der Balkan-Metropole.

Geflogen wird zukünftig mit dem Airbus A220 - einem der leisesten und effizientesten Flugzeuge seiner Klasse.

Mit dem neuen Angebot begrüßt der Hamburger Flughafen jedoch nicht nur ein neues Ziel, sondern auch eine neue Fluggesellschaft: Croatia Airlines ist ab sofort offizieller Partner und ergänzt das bestehende Streckennetz.

"Wir freuen uns, Croatia Airlines als neuen Partner am Hamburg Airport heute feierlich begrüßen zu dürfen", so Dirk Behrens, Leiter Aviation in einer Mitteilung des Hamburger Flughafens.

"Die neue Verbindung bietet unseren Reisenden eine attraktive, direkte Anbindung an ein spannendes Reiseziel in Südosteuropa", so Behrens weiter. Und Zagreb selbst? Ein echtes Urlaubsjuwel!