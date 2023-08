Aus Angst um ihr Leben! Frau kauft im Flugzeug alle Nuss-Packungen

Sie kaufte 48 Packungen zu jeweils drei Pfund (rund 3,50 Euro), was sie insgesamt 144 Pfund (167 Euro) kostete. Der Flugpreis für die Strecke von Düsseldorf nach London lag übrigens bei 50 Pfund (58 Euro). Damit waren die Nüsse dreimal so teuer.

Ihr Flug am 13. Juli von Düsseldorf zum Flughafen London Heathrow mit der deutschen Fluggesellschaft Eurowings , seit 2011 eine Tochtergesellschaft der Lufthansa , wird der jungen Frau deshalb nicht in guter Erinnerung bleiben.

Leah Williams habe inzwischen Erstattung des Kaufpreises für die Nüsse verlangt. Sie fügte hinzu, dass Eurowings "sich dafür schämen" sollte, wie die Stewards mit ihr "in dieser Situation umgegangen sind und welche Gefühle sie in mir hervorgerufen haben".

Wer an einer Nussallergie leidet und mit dem Flieger unterwegs ist, sollte bereits am Gate die Mitarbeiter darauf hinweisen und beim Einsteigen in das Flugzeug auch das Kabinenpersonal informieren. Meistens machen die Flugbegleiter dann eine freundliche Durchsage, dass sich ein Passagier mit einer schweren Nussallergie an Bord befindet, weshalb keine Produkte mit Nüssen oder Erdnüssen verkauft werden und solche nicht gegessen werden sollen.

Wichtig sei auch, sich vor einem Flug zu informieren, ob die jeweilige Fluggesellschaft so entgegenkommend ist. Emirates etwa gibt auf ihrer Website an, dass sie nicht garantieren kann, dass die Mahlzeiten nussfrei sind.

Passagiere mit schweren Allergien sollten ihre Reisepläne vor dem Flug mit ihrem Arzt besprechen.