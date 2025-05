Avenger-Unglück: Weltkriegs-Bomber stürzt bei Landeanflug ab

Wie der Flughafen auf der Social-Media-Plattform Facebook bekannt gab, war eine der Maschinen nämlich beim Landeanflug über die Piste hinausgeschossen und im weiteren Verlauf in einen an das Gelände angrenzenden Zaun gekracht.

Doch zuvor sah der Flugplan jedoch eine Zwischenlandung in Terre Haute vor, um sich mit anderen Teilnehmern zu treffen. Einem der drei einmotorigen Torpedobomber wurde dies allerdings zum Verhängnis.

In der im LaSalle County des Bundesstaates Illinois gelegenen Stadt sollten die drei "Avenger"-Maschinen im Rahmen der Veranstaltung mit weiteren Kampfflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg zur Schau gestellt werden.

Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) war die aus dem Großraum Cincinnati kommende "Grumman TBF" - gemeinsam mit zwei weiteren Fliegern des identischen Typs - auf dem Weg zu einer Luftwaffen-Show nach Peru.

"Der Passagier hatte das Flugzeug bereits mit leichten Verletzungen verlassen", heißt es in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Der Pilot hingegen wurde im Wrack eingeklemmt. Dieser wurde von den zu Hilfe geeilten Einsatzkräften der Feuerwehr befreit, ehe man ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus flog.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundesluftfahrtbehörde (FAA) ermittelt nun zu den Hintergründen.