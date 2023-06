Bequeme Betten und hohe Sicherheit: Diese Airline ist die beste Fluggesellschaft des Jahres

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air New Zealand auf dem Los Angeles International Airport. © Daniel SLIM / AFP

Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand (Air NZ) wurde von AirlineRatings als Airline des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Damit hat die nationale Fluggesellschaft Neuseelands mit Sitz in Auckland bereits zum siebten Mal seit 2013 den begehrten Preis gewonnen.

Doch warum ist ausgerechnet Air NZ der große Gewinner? Begründet wird die Auszeichnung mit den verschiedenen Innovationen, die an Bord geboten werden.

Mit den Skynest-Etagenbetten bietet die Arline die ersten richtigen Betten in der Economy Class an. Andere Fluggesellschaften haben Betten meist nur in der First- oder Business-Class.

AirlineRatings lobt außerdem die Betriebssicherheit, die Umweltfreundlichkeit und die Motivation der Mitarbeiter von Air NZ.

In den vergangenen zwei Jahren war Qatar Airways der Spitzenreiter. Davor schafften es Etihad Airways, Korean Airlines und Singapore Airlines auf den ersten Platz.