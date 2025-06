Betrunkene Frau wehrt sich gegen Rauswurf aus Flugzeug - Polizei muss komplette Maschine räumen

USA - Das war wohl ein Glas zu viel: Eine betrunkene Frau sorgte an Bord eines Delta-Flugs für großen Aufruhr, sodass schließlich alle Passagiere das Flugzeug verlassen mussten - für die Dame endete der Tag jedoch in Handschellen.

Alles in Kürze

Die stark alkoholisierte Frau, die laut Daily Mail vermutlich Alicia heißt, sorgte für so viel Aufsehen, dass sie aufgefordert wurde, das Flugzeug zu verlassen, das gerade in Richtung der US-Stadt Boston starten sollte - doch sie kam dieser Bitte nicht nach.

Alicia wurde später von der Polizei abgeführt und zur Wache gebracht. © Screenshot/YouTube/Police Watch

Als die Maschine geräumt war, wurde Alicia von den Beamten in Handschellen aus dem Flugzeug entfernt.

"Warum macht ihr das? Ich wollte doch nur nach Hause fliegen! Weil ihr mich nicht fliegen lassen wolltet?", rief sie immer wieder.

Doch damit nicht genug: Nach ihrer Abführung begann sie am Flughafen zu randalieren. Erst nach langem Hin und Her gelang es den Polizisten, sie in ein Auto zu setzen.

Dort trat sie mit den Füßen um sich, versuchte sich zu befreien und hyperventilierte. Auch in der Polizeistation zeigte sie sich weiterhin unkooperativ.

Wie es mit Alicia weiterging und welche Konsequenzen ihr Verhalten hat, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht: Bleibt nur zu hoffen, dass sie daraus gelernt hat.