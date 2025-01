"Blinde Passagiere" tot im Fahrwerkskasten des Flugzeugs gefunden

Die Toten wurden im Fahrwerksraum eines Flugzeugs der Airline jetBlue gefunden. © Wilfredo Lee/AP/dpa

Laut einem Bericht von Daily Mail fanden Mitarbeiter des Flughafens die zwei Leichen am vergangenen Montagabend bei einer Routineuntersuchung der Maschine nach einem Flug. Die genauen Identitäten der beiden Personen sind bisher noch unbekannt.

Am vergangenen Montag war die Passagiermaschine gegen 20 Uhr in New York abgehoben und ungefähr drei Stunden später in Florida gelandet.

Beamte der Polizei ermitteln nun, wie die beiden "blinden Passagiere" ungesehen an Bord des Fliegers kommen konnten und ob es eventuelle Sicherheitslücken auf dem New Yorker Flughafen gibt.