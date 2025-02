Blinder Passagier legt Flugzeug für zwei Tage lahm

Rom (Italien) - Ein ungebetener Gast sorgte vergangene Woche auf einem Ryanair-Flug für tierisches Chaos! Unbemerkt hatte er sich an Bord einer Maschine geschlichen und so den Abflug für ganze zwei Tage verhindert.

Man entdeckte den blinden Passagier zwischen wichtiger Elektronik des Flugzeugs. © Screenshot/X/RonallChersan

Als die Passagiere gerade an Bord der Maschine - die von Rom in Richtung Deutschland fliegen sollte - gingen, hörte man auf einmal ein verdächtiges Miauen.

Nach einer kurzen Suchaktion entdeckten Mitarbeiter des Flughafens, was da vor sich ging. Laut "The Sun" hatte sich eine Katze in das Herzstück des Flugzeugs, nämlich den Technik- und Schaltraum, geschlichen.

Doch diese Entdeckung war erst der Anfang: Als die Mitarbeiter die Katze einfangen wollten, flüchtete diese immer tiefer in die Verkabelungen der Boeing 737.

Techniker versuchten verzweifelt, das Tier aus der Maschine zu bekommen, und entfernten dabei sogar mehrere Abdeckungen - ohne Erfolg.

Erst als sie eine Tür offen und die Katze in Frieden ließen, bewegte sie sich langsam über eine Treppe aus dem Flugzeug hinaus.