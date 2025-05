"Das ist verrückt": Entsetzte Frau filmt Kakerlaken im Flugzeug

In der Maschine von Spirit Airlines gab es offenbar ein Kakerlakenproblem. © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am 11. Mai filmte Symone Beez das Ganze und teilte es in einem Beitrag auf X. "Ich bin schon über 500.000 Meilen (rund 800.000 Kilometer) mit Delta geflogen und habe noch nie in meinem Leben Kakerlaken in einem Flugzeug gesehen, das ist verrückt", schrieb sie dazu.



In zwei Clips sind große Kakerlaken zu sehen. Eine an der Wand des Flugzeugs, die andere sogar auf dem Sitz vor ihr.

Aus einem weiteren ihrer Posts auf X geht hervor, dass sich das Ganze wohl sogar in der ersten Klasse abgespielt haben soll.

Einen Tag später teilte die Betroffene mit, dass sie von Spirit immerhin eine Antwort erhielt. Das Unternehmen bot ihr als Entschädigung einen Gutschein über 60 US-Dollar für ihre nächste Reise.