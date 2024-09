"Wir lassen dich nicht raus": Fremde Frauen sperren Kleinkind (1) in Flugzeugtoilette, weil es weint

Guiyang (China) - Weil ein weinendes Kind sie nervte, sperrten zwei fremde Frauen in China das Mädchen (1) kurzerhand in die Flugzeugtoilette. Während sich die beiden Passagierinnen für ihren "erzieherische Tat" zunächst auf Social Media selbst feierten, löste der Vorfall über die Landesgrenzen eine Welle der Empörung aus.

Während des dreistündigen Fluges soll das etwa ein Jahr alte Mädchen aus bisher noch ungeklärten Gründen ununterbrochen geweint haben, so die Fluggesellschaft in einer Mitteilung am Montag.

Es geschah auf einem Flug von der südwestlichen Stadt Guiyang nach Shanghai : An Bord der Airline "Juneyao Airlines" befand sich unter anderem ein kleines Kind, was mit seinen beiden Großeltern reiste.

Im Video , was später von der Reisenden auf der chinesischen TikTok-Version "Douyin" hochgeladen wurde, sieht man das völlig aufgelöste Kind, was verzweifelt versucht, aus der Toilette und weg von den fremden Personen zu kommen. Als eine der Frauen es hochnehmen will, wehrt sich das Mädchen ganz deutlich gegen ihre Berührungen. "Wir lassen dich nicht raus, wenn du nicht aufhörst zu weinen", droht eine der Reisenden laut CNN dem Kind.

Wenn ein Kind starke Gefühle zeigt, ist es ratsam, es dabei zu begleiten und liebevoll Grenzen aufzuzeigen. © 123RF/anoushkatoronto

Mittlerweile müsste jedem klar sein, dass Kinder in jenem Alter noch nicht in der Lage sind, ihre Gefühle alleine zu regulieren. Dafür braucht es liebevolle Begleitung, bei der man in dem kleinen Geschöpf keinen manipulierenden Tyrannen sieht, sondern einen Menschen, der noch gar nicht die Fähigkeit besitzt, alleine mit Wut, Angst oder Aufregung umzugehen.

Kinder werden regelrecht von ihren Gefühlen überwältigt und versuchen beispielsweise durch Weinen, Schreien, Schlagen oder Beißen damit umzugehen.

Seine Bezugspersonen dürfen dem Kleinen in diesem Moment ganz ruhig zeigen, dass jedes Gefühl ok ist und trotzdem nur in einem gewissen Rahmen ausgelebt werden darf. Eben ohne, dass andere Menschen oder Lebewesen zu Schaden kommen. Man kann dem Kind also Strategien an die Hand geben, womit beispielsweise die Wut kleiner wird.

Hinzu kommt, dass es kleinen Kindern im Flugzeug oft schwerfällt, selbstständig einen Druckausgleich vorzunehmen. Eventuell litt das Mädchen also drei lange Stunden unter heftigen Schmerzen.

Wer bis zu diesem Punkt immer noch kein Verständnis für das Kind aufbringen konnte, sollte sich vielleicht einmal selbst in seine Lage versetzen:

Würde man einen weinenden Erwachsenen ebenso auf die Toilette sperren? Oder würde man nicht vielmehr alles daran setzen, herauszufinden was ihm gerade fehlt oder wie man ihm helfen kann?