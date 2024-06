Triebwerk spuckt beim Start von Boeing Flammen

Direkt beim Start schossen Flammen aus dem rechten Triebwerk des Flugs AC872. © Screenshot/X/aviationbrk

Beim Start von Flug AC872 schossen Flammen aus einem Triebwerk der Maschine. Eigentlich sollte die Boeing 777-300ER von Air Canada mit 389 Passagieren und 13 Besatzungsmitgliedern am Mittwochabend von Toronto in Kanada nach Paris in Frankreich fliegen.

Doch nur Sekunden nachdem sie von der Startbahn abgehoben hatte, kam es zu dem Zwischenfall.

Ein auf dem Boden aufgenommenes Video zeigt, wie mehrfach Flammen aus dem rechten Triebwerk des Flugzeugs schossen, als es nur wenige Meter in der Luft war. "Heilige Scheiße", rief der Augenzeuge.

Auch anderen Personen blieb der Vorfall nicht verborgen. Auf einer Aufnahme des Funkverkehrs ist zu hören, dass sich der Pilot des auf der Startbahn wartenden Flugs JZA707 der Airline Jazz Aviation beim Tower meldete und von Rauch sowie Feuer bei der Boeing berichtete.

Sofort rief der Fluglotse die Maschine: "Air Canada 872, ihr habt eine Menge Feuer ... Ich bin nicht sicher, woher es kommt."