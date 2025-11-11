 1.140

Flugbegleiterin schmuggelt Wodka in Flieger und lässt sich volllaufen

Eine US-amerikanische Flugbegleiterin ist am Flughafen London Heathrow mit 2,16 Promille aus dem Flieger gestiegen. Der Fall landete vor Gericht.

Von Christian Beck

Uxbridge (England, Vereinigtes Königreich) - Eine 56-jährige Flugbegleiterin hat sich auf einem Transatlantikflug mit Wodka-Fläschchen betrunken. Auf dem Rollfeld wurde die hackedichte Angestellte von Sanitätern behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Eine Flugbegleiterin der United Airlines hat sich während der Arbeit in der Luft betrunken. (Archivfoto)
Eine Flugbegleiterin der United Airlines hat sich während der Arbeit in der Luft betrunken. (Archivfoto)  © Jeff Chiu/AP/dpa

Die britische The Sun berichtete über den Gerichtsprozess gegen die Stewardess Margit L. am Amtsgericht Uxbridge. Demnach hätte ihr Blutalkoholwert nach der Kontrolle am Boden 2,16 Promille betragen!

Die Kalifornierin habe am 17. Oktober als Kabinenbesatzungsmitglied auf einem zehnstündigen Nachtflug der United Airlines von San Francisco (USA) nach London Heathrow gearbeitet. An Bord soll sie mehrere Mini-Wodka-Flaschen geschmuggelt und getrunken haben.

Ihr Verteidiger Ben Lansbury habe vor Gericht beteuert, sie habe sich vor dem Flug "isoliert" gefühlt und "mit Trauer zu kämpfen gehabt". Er fügte hinzu: "Sie trank Alkohol, weil sie sich beruhigen musste." Das Gericht ließ Gnade walten.

Die 56-Jährige schmuggelte wohl mehrere kleine Wodka-Flaschen an Bord. (Symbolfoto)
Die 56-Jährige schmuggelte wohl mehrere kleine Wodka-Flaschen an Bord. (Symbolfoto)  © 123RF/lemanieh

Da der Flug anscheinend nicht sonderlich beeinträchtigt wurde, sei sie mit einer Geldstrafe von etwas über 2000 Pfund (rund 2280 Euro) davongekommen. Nach dem Vorfall soll die 56-Jährige bereits ihre Kündigung eingereicht haben.

Titelfoto: Fotomontage: Jeff Chiu/AP/dpa//123RF/lemanieh

